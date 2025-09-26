Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
18:01 26.09.2025
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна.Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в тексте соболезнований.Мишустин отметил, что кинематографические работы Тиграна Кеосаяна - всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье и надежде, поэтому они близки и понятны каждому."Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех - семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах", - добавил председатель правительства.
михаил мишустин, тигран кеосаян, маргарита симоньян, россия
Михаил Мишустин, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Россия
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Мишустин выразил соболезнования родным и близким режиссера Кеосаяна

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в тексте соболезнований.
Мишустин отметил, что кинематографические работы Тиграна Кеосаяна - всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье и надежде, поэтому они близки и понятны каждому.
"Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех - семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах", - добавил председатель правительства.
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
