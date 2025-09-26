https://ria.ru/20250926/keosayan-2044659691.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:01:00+03:00

2025-09-26T18:01:00+03:00

2025-09-26T18:06:00+03:00

михаил мишустин

тигран кеосаян

маргарита симоньян

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600763_0:50:2648:1540_1920x0_80_0_0_4ec99540fb0cdd332342e6a77ca5fb04.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна.Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в тексте соболезнований.Мишустин отметил, что кинематографические работы Тиграна Кеосаяна - всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье и надежде, поэтому они близки и понятны каждому."Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех - семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах", - добавил председатель правительства.

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044607451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, тигран кеосаян, маргарита симоньян, россия