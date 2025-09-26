Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044649857.html
Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в соболезнованиях в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметил, что он навсегда останется в памяти патриотом России и РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:34:00+03:00
2025-09-26T17:34:00+03:00
культура
россия
москва
тигран кеосаян
ирина волк
маргарита симоньян
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ac35d223894da37c6c797ea0363a092b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в соболезнованиях в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметил, что он навсегда останется в памяти патриотом России и большим профессионалом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Тиграна Эдмондовича Кеосаяна – замечательного актера, режиссера и телеведущего. На протяжении многих лет этот жизнерадостный и харизматичный человек восхищал своим многогранным талантом. Его ценили и уважали за активную гражданскую позицию, искренность, оптимизм, неподражаемое чувство юмора. В нашей памяти Тигран Кеосаян навсегда останется патриотом России, большим профессионалом и надежным товарищем", - приводятся слова главы МВД РФ в Telegram-канале Волк. Министр отметил, что созданные Тиграном Кеосаяном фильмы любимы зрителями, а его телепроект "Международная пилорама" отличался неподражаемым сатирическим стилем. От своего лица Волк отметила, что в памяти Тигран Кеосаян навсегда останется не только талантливым актером и сценаристом, энергичным продюсером, неподражаемым телеведущим, но и любящим мужем и трепетным, нежным папой. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
https://ria.ru/20250926/putin-2044647216.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044626672.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f8d6c380639366af8f535c9a2336f8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тигран кеосаян, ирина волк, маргарита симоньян, вгик
Культура, Россия, Москва, Тигран Кеосаян, Ирина Волк, Маргарита Симоньян, ВГИК
Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Колокольцев: Кеосаян навсегда останется в памяти людей патриотом России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в соболезнованиях в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметил, что он навсегда останется в памяти патриотом России и большим профессионалом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Вчера, 17:22
"С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Тиграна Эдмондовича Кеосаяна – замечательного актера, режиссера и телеведущего. На протяжении многих лет этот жизнерадостный и харизматичный человек восхищал своим многогранным талантом. Его ценили и уважали за активную гражданскую позицию, искренность, оптимизм, неподражаемое чувство юмора. В нашей памяти Тигран Кеосаян навсегда останется патриотом России, большим профессионалом и надежным товарищем", - приводятся слова главы МВД РФ в Telegram-канале Волк.
Министр отметил, что созданные Тиграном Кеосаяном фильмы любимы зрителями, а его телепроект "Международная пилорама" отличался неподражаемым сатирическим стилем.
От своего лица Волк отметила, что в памяти Тигран Кеосаян навсегда останется не только талантливым актером и сценаристом, энергичным продюсером, неподражаемым телеведущим, но и любящим мужем и трепетным, нежным папой.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Вчера, 16:31
 
КультураРоссияМоскваТигран КеосаянИрина ВолкМаргарита СимоньянВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала