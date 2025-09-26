Колокольцев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044649857.html

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в соболезнованиях в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметил, что он навсегда останется в памяти патриотом России и РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:34:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в соболезнованиях в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметил, что он навсегда останется в памяти патриотом России и большим профессионалом, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Тиграна Эдмондовича Кеосаяна – замечательного актера, режиссера и телеведущего. На протяжении многих лет этот жизнерадостный и харизматичный человек восхищал своим многогранным талантом. Его ценили и уважали за активную гражданскую позицию, искренность, оптимизм, неподражаемое чувство юмора. В нашей памяти Тигран Кеосаян навсегда останется патриотом России, большим профессионалом и надежным товарищем", - приводятся слова главы МВД РФ в Telegram-канале Волк. Министр отметил, что созданные Тиграном Кеосаяном фильмы любимы зрителями, а его телепроект "Международная пилорама" отличался неподражаемым сатирическим стилем. От своего лица Волк отметила, что в памяти Тигран Кеосаян навсегда останется не только талантливым актером и сценаристом, энергичным продюсером, неподражаемым телеведущим, но и любящим мужем и трепетным, нежным папой. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

