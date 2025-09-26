Петросян выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044626065.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян в соболезнованиях о смерти Тиграна Кеосаяна заявил, что трагедия утраты пронзила ему сердце, в котором он навсегда сохранит память о безвременно ушедшем режиссере. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Когда мы встречались с Тиграном, мы старались друг друга рассмешить, как бы даря друг другу хорошее настроение. А сегодня получилось все наоборот: трагедия утраты Тиграна Кеосаяна пронзила мне сердце, хоть мы все знали, и я в том числе, что надежда слабая", - написал он в своем Telegram-канале. Петросян подчеркнул, что вся страна очень любила Кеосаяна и видела в нем защитника, остроумного человека, талантливого режиссера, замечательного мужа, чувствовала его горячее сердце. "Память о Тигране останется навсегда в моем сердце. Выражаю сердечное соболезнование многочисленной семье незабвенного Кеосаяна", - добавил юморист. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

