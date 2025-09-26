Канделаки выразила соболезнования близким Кеосаяна

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044625814.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В пятницу Симоньян сообщила, что её муж, известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался. "Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе "Пилот". Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь. Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо. Мои соболезнования, любимая Марго, всей вашей семье и всем близким", - написала Канделаки в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

