Рейтинг@Mail.ru
Канделаки выразила соболезнования близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044625814.html
Канделаки выразила соболезнования близким Кеосаяна
Канделаки выразила соболезнования близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Канделаки выразила соболезнования близким Кеосаяна
Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:30:00+03:00
2025-09-26T16:30:00+03:00
москва
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
тина канделаки (тинатин канделаки)
вгик
мираж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044612542_0:309:1251:1013_1920x0_80_0_0_6c296fa2766a4582e8e7fbad453f8cc3.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В пятницу Симоньян сообщила, что её муж, известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался. "Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе "Пилот". Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь. Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо. Мои соболезнования, любимая Марго, всей вашей семье и всем близким", - написала Канделаки в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044618588.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044615821.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044612542_0:127:1251:1065_1920x0_80_0_0_6d86f821c063358d0557932527185115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, тина канделаки (тинатин канделаки), вгик, мираж
Москва, Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), ВГИК, Мираж
Канделаки выразила соболезнования близким Кеосаяна

Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

© РИА Новости / Вадим Алексеев | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Вадим Алексеев
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.
В пятницу Симоньян сообщила, что её муж, известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался.
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Саруханов назвал Кеосаяна большим авторитетом
Вчера, 16:19
"Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе "Пилот". Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь. Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо. Мои соболезнования, любимая Марго, всей вашей семье и всем близким", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
В начале января Симоньян сообщала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Кеосаян умел говорить о сложном доступно, заявил депутат Госдумы
Вчера, 16:13
 
МоскваРоссияТигран КеосаянМаргарита СимоньянТина Канделаки (Тинатин Канделаки)ВГИКМираж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала