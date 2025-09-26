Рейтинг@Mail.ru
Миронов: судьба оказалась жестока к замечательному режиссеру Кеосаяну
Культура
 
16:19 26.09.2025
Миронов: судьба оказалась жестока к замечательному режиссеру Кеосаяну
Миронов: судьба оказалась жестока к замечательному режиссеру Кеосаяну - РИА Новости, 26.09.2025
Миронов: судьба оказалась жестока к замечательному режиссеру Кеосаяну
Судьба оказалась жестока к кинорежиссеру, теле- и радиоведущему Тиграну Кеосаяну, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Судьба оказалась жестока к кинорежиссеру, теле- и радиоведущему Тиграну Кеосаяну, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Судьба оказалась к замечательному кинорежиссеру жестока. Сегодня узнал о его кончине. Увы, не неожиданно. Многомесячная борьба этого талантливого человека за жизнь завершилась. Очень горько… Мои глубокие соболезнования Маргарите Симоньян и их с Тиграном детям", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер партии отметил, что через три месяца Тиграну Кеосаяну исполнилось бы 60 лет. "Как много он мог бы снять еще фильмов и телепрограмм, радуя многочисленных поклонников своим остроумием, талантом, вдохновляя патриотизмом", - добавил Миронов. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Миронов: судьба оказалась жестока к замечательному режиссеру Кеосаяну

Миронов: судьба оказалась жестока к замечательному режиссеру и ведущему Кеосаяну

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Судьба оказалась жестока к кинорежиссеру, теле- и радиоведущему Тиграну Кеосаяну, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
"Судьба оказалась к замечательному кинорежиссеру жестока. Сегодня узнал о его кончине. Увы, не неожиданно. Многомесячная борьба этого талантливого человека за жизнь завершилась. Очень горько… Мои глубокие соболезнования Маргарите Симоньян и их с Тиграном детям", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии отметил, что через три месяца Тиграну Кеосаяну исполнилось бы 60 лет.
"Как много он мог бы снять еще фильмов и телепрограмм, радуя многочисленных поклонников своим остроумием, талантом, вдохновляя патриотизмом", - добавил Миронов.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В ожидании чуда: каким получился фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
21 августа, 08:00
