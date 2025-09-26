Саруханов назвал Кеосаяна большим авторитетом

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044618588.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, член Союзов композиторов и писателей России Игорь Саруханов в беседе с РИА Новости назвал режиссера Тиграна Кеосаяна человеком, который играл свою важную роль в жизни страны, и большим авторитетом. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Мы, конечно, всегда будем его помнить, но это ужасно. Я очень надеялся, что он выкарабкается, но такова воля Божья. Я выражаю соболезнования всей стране, потому что ушел человек, который играл определенную важную роль. Он, конечно, был очень большим авторитетом. Это надо было тоже суметь заслужить. Только такой человек, как Тигран, мог это сделать. Он был очень большим, сильным, мощным, в то же время веселым человеком с самоиронией. Я потерял своего друга. Что делать дальше, я даже не знаю", - сказал собеседник агентства. По словам Саруханова, они познакомились с Кеосаяном в 1990 году, вместе с Михаилом Хлебородовым и Федором Бондарчуком занимались созданием клипов. "Тигран дождался песни "Скрип колеса", потому что только эту песню он бы мог, конечно, так донести. Вряд ли бы кто-то другой смог", - вспомнил артист. Саруханов также выразил соболезнования супруге Кеосаяна Маргарите Симоньян, детям, всем родственникам и друзьям режиссера. Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Еще будучи студентом, Кеосаян снял свою первую короткометражку "Солнечный берег" (1988). В 1992 году состоялся дебют Кеосаяна в кино - он снял свой первый полнометражный художественный фильм "Катька и Шиз", который получил положительные отзывы от критиков и зрителей. По сценариям своей супруги Маргариты Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит" (2013), "Актриса" (2017), фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), съемки которого проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства транспортного объекта. Активно работал на телевидении в программах каналов РЕН ТВ, ДТВ (ныне - "Перец"), "Россия", НТВ, а также вел авторскую программу "Пятница с Тиграном Кеосаяном" на радио Sputnik. В 2024 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году - заслуженного артиста России.

