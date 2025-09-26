Рейтинг@Mail.ru
Лантратова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
16:14 26.09.2025
Лантратова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Лантратова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян навсегда останется в памяти всех знавших его добрым, светлым человеком с большим сердцем
Лантратова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Лантратова: Тигран Кеосаян навсегда останется в памяти людей добрым человеком

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян навсегда останется в памяти всех знавших его добрым, светлым человеком с большим сердцем, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Выражаю Маргарите глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной супруга. Тигран навсегда останется в памяти всех знавших его добрым, светлым человеком с большим сердцем", - сказала Лантратова.
Политик рассказала, что знает семью Кеосаяна и Симоньян как людей глубоко верующих, для которых помощь ближним всегда была превыше всего. По словам Лантратовой, их любовь была настолько сильна, что ее хватало не только для двоих, но и для всех окружающих.
"В помощи не отказывали никому! Даже в самые трудные времена семья оставалась верна своим принципам. Они помогали другим людям и дарили надежду, когда сами нуждались в этом", - добавила Лантратова.
Она отметила, что на их долю выпали тяжелейшие испытания, но даже смерть не сможет разрушить и разъединить эту семью.
"Молюсь об упокоении души Тиграна и о даровании сил, здоровья и утешения Маргарите. Призываю всех присоединиться к этим молитвам, чтобы небесная помощь поддержала ее в это непростое время. Да укрепит Господь семью в эти тяжелые дни", - подытожила глава думского комитета.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
