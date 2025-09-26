Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
16:13 26.09.2025
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа Тиграна Кеосаяна и пожелал ей душевных сил. В пятницу Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "С глубоким прискорбием выражаю Маргарите Симоньян соболезнования в связи с уходом к Создателю и возвращением к Нему ее супруга и отца прекрасных детей, талантливого и известного кинорежиссера, автора программ на телевидении, радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Да будет ему милость и милосердие Господа Всевышнего и место в Раю, аминь! А вам, Маргарита Симоновна, я молитвенно желаю крепости духа, душевных и телесных сил, которые сегодня жизненно очень нужны вам во имя детей ваших. Также желаю вам доброго и скорейшего выздоровления", - сказал он РИА Новости.
2025
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа Тиграна Кеосаяна и пожелал ей душевных сил.
В пятницу Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"С глубоким прискорбием выражаю Маргарите Симоньян соболезнования в связи с уходом к Создателю и возвращением к Нему ее супруга и отца прекрасных детей, талантливого и известного кинорежиссера, автора программ на телевидении, радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Да будет ему милость и милосердие Господа Всевышнего и место в Раю, аминь! А вам, Маргарита Симоновна, я молитвенно желаю крепости духа, душевных и телесных сил, которые сегодня жизненно очень нужны вам во имя детей ваших. Также желаю вам доброго и скорейшего выздоровления", - сказал он РИА Новости.
Союз журналистов России выразил соболезнования семье Кеосаяна
