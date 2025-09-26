Рейтинг@Mail.ru
Драпеко выразила соболезнования семье и поклонникам Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
15:13 26.09.2025
Драпеко выразила соболезнования семье и поклонникам Кеосаяна
Драпеко выразила соболезнования семье и поклонникам Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Драпеко выразила соболезнования семье и поклонникам Кеосаяна
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян "вошел в каждую семью, каждый дом", его все знали и любили, заявила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 26.09.2025
тигран кеосаян
елена драпеко
маргарита симоньян
госдума рф
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян "вошел в каждую семью, каждый дом", его все знали и любили, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"). Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Искренне соболезную Маргарите Симоньян, семье и всем, кто любит Тиграна. Это очень печальные известия! Мы все надеялись на его выздоровление, на то, что он выйдет из комы. Все надеялись, что все обойдется хорошо! Тигран для нас очень дорогой человек. Он замечательный режиссер, прекрасный ведущий, и, конечно, он как бы вошел в каждую семью, в каждый дом. Его все знали и все любили! Поэтому искренние соболезнования семье и всем, кто его близко знал", - сказала Драпеко.
тигран кеосаян, елена драпеко, маргарита симоньян, госдума рф
Тигран Кеосаян, Елена Драпеко, Маргарита Симоньян, Госдума РФ
Драпеко выразила соболезнования семье и поклонникам Кеосаяна

Драпеко: режиссер Кеосаян вошел в каждую семью и каждый дом

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян "вошел в каждую семью, каждый дом", его все знали и любили, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду").
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Искренне соболезную Маргарите Симоньян, семье и всем, кто любит Тиграна. Это очень печальные известия! Мы все надеялись на его выздоровление, на то, что он выйдет из комы. Все надеялись, что все обойдется хорошо! Тигран для нас очень дорогой человек. Он замечательный режиссер, прекрасный ведущий, и, конечно, он как бы вошел в каждую семью, в каждый дом. Его все знали и все любили! Поэтому искренние соболезнования семье и всем, кто его близко знал", - сказала Драпеко.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме
Тигран Кеосаян Елена Драпеко Маргарита Симоньян Госдума РФ
 
 
