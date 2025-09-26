https://ria.ru/20250926/keosayan-2044585936.html

В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна

В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Творчество кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян и всем близким в связи с уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе", - сказал Хамитов. Политик отметил, что Кеосаян был настоящим патриотом, любившим свою страну. По словам депутата, режиссер внёс заметный вклад в развитие российского телевидения и кино, смело поднимал сложные темы, острые вопросы и искал честного разговора с обществом. "Мы потеряли человека с ярким характером и твёрдыми убеждениями. Память о нём останется в сердцах многих. Это большая потеря для нашей страны", - добавил Хамитов.

