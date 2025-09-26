Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 26.09.2025 (обновлено: 15:21 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044585936.html
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
Творчество кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:59:00+03:00
2025-09-26T15:21:00+03:00
россия
тигран кеосаян
амир хамитов
маргарита симоньян
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044570329_246:0:2811:1443_1920x0_80_0_0_f0b0faf7946ba1129d8e2212b86aa07e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Творчество кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян и всем близким в связи с уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе", - сказал Хамитов. Политик отметил, что Кеосаян был настоящим патриотом, любившим свою страну. По словам депутата, режиссер внёс заметный вклад в развитие российского телевидения и кино, смело поднимал сложные темы, острые вопросы и искал честного разговора с обществом. "Мы потеряли человека с ярким характером и твёрдыми убеждениями. Память о нём останется в сердцах многих. Это большая потеря для нашей страны", - добавил Хамитов.
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044570329_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_cf5cf46b92cacdceeb40590ba4b51ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тигран кеосаян, амир хамитов, маргарита симоньян, госдума рф
Россия, Тигран Кеосаян, Амир Хамитов, Маргарита Симоньян, Госдума РФ
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна

Хамитов: творчество Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия стала сильнее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Творчество кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян и всем близким в связи с уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе", - сказал Хамитов.
Политик отметил, что Кеосаян был настоящим патриотом, любившим свою страну. По словам депутата, режиссер внёс заметный вклад в развитие российского телевидения и кино, смело поднимал сложные темы, острые вопросы и искал честного разговора с обществом.
"Мы потеряли человека с ярким характером и твёрдыми убеждениями. Память о нём останется в сердцах многих. Это большая потеря для нашей страны", - добавил Хамитов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста
20 апреля, 14:37
 
РоссияТигран КеосаянАмир ХамитовМаргарита СимоньянГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала