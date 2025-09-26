https://ria.ru/20250926/keosayan-2044585936.html
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
Творчество кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:59:00+03:00
2025-09-26T14:59:00+03:00
2025-09-26T15:21:00+03:00
россия
тигран кеосаян
амир хамитов
маргарита симоньян
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044570329_246:0:2811:1443_1920x0_80_0_0_f0b0faf7946ba1129d8e2212b86aa07e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Творчество кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян и всем близким в связи с уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Его творчество и позиция всегда были направлены на то, чтобы Россия становилась сильнее и увереннее в себе", - сказал Хамитов. Политик отметил, что Кеосаян был настоящим патриотом, любившим свою страну. По словам депутата, режиссер внёс заметный вклад в развитие российского телевидения и кино, смело поднимал сложные темы, острые вопросы и искал честного разговора с обществом. "Мы потеряли человека с ярким характером и твёрдыми убеждениями. Память о нём останется в сердцах многих. Это большая потеря для нашей страны", - добавил Хамитов.
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044570329_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_cf5cf46b92cacdceeb40590ba4b51ae9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тигран кеосаян, амир хамитов, маргарита симоньян, госдума рф
Россия, Тигран Кеосаян, Амир Хамитов, Маргарита Симоньян, Госдума РФ
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
Хамитов: творчество Кеосаяна было направлено на то, чтобы Россия стала сильнее