https://ria.ru/20250926/keosayan-2044584070.html

Шахназаров выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

Шахназаров выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Шахназаров выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:53:00+03:00

2025-09-26T14:53:00+03:00

2025-09-26T14:53:00+03:00

москва

тигран кеосаян

карен шахназаров

маргарита симоньян

мосфильм

вгик

мираж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044565897_0:81:2894:1709_1920x0_80_0_0_b30c29b1e590c09d6a34adcac1c19558.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики - он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую (картину - ред.) делал в моем объединении еще в советское время", - сказал Шахназаров. Режиссер также выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044574861.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, тигран кеосаян, карен шахназаров, маргарита симоньян, мосфильм, вгик, мираж