Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 26.09.2025 (обновлено: 14:34 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044574861.html
Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой - РИА Новости, 26.09.2025
Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:30:00+03:00
2025-09-26T14:34:00+03:00
тигран кеосаян
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991943_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_3653f9c8e2938f1491c9553570d4b96f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991943_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_db7b2993868d6946ff36a3ed713dfa98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тигран кеосаян, ярослав нилов, госдума рф
Тигран Кеосаян, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой

Нилов назвал невосполнимой утратой смерть Тиграна Кеосаяна

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.
 
Тигран КеосаянЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала