Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой

2025-09-26T14:30:00+03:00

2025-09-26T14:30:00+03:00

2025-09-26T14:34:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уход из жизни кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна - это невосполнимая утрата, Кеосаян был ярким, творческим и неординарно мыслящим человеком, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепкости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата", - сказал Нилов.

2025

