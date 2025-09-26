https://ria.ru/20250926/keosayan-2044565808.html

Умер режиссер Тигран Кеосаян

Умер режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 27.09.2025

Умер режиссер Тигран Кеосаян

На 60-м году жизни умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-26T14:07:00+03:00

2025-09-26T14:07:00+03:00

2025-09-27T05:34:00+03:00

тигран кеосаян

маргарита симоньян

михаил шуфутинский

вгик

москва

культура

россия

культура-важное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991802_0:76:2894:1704_1920x0_80_0_0_48440ae433a95e44b86fff0e666eb15c.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На 60-м году жизни умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", — написала она в Telegram-канале.Она поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье.Соболезнования в связи со смертью КеосаянаПрезидент Владимир Путин выразил поддержку матери режиссера Лауре Геворкян и жене Маргарите Симоньян:"Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям своего уникального дарования. Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами. Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России".Соболезнования выразил премьер Михаил Мишустин."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи. Кинематографические работы Тиграна Кеосаяна — всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье, надежде. И потому они близки и понятны каждому. Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех: семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах".Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Кеосаян навсегда вписал свое имя в историю России."Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актер и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки. Многолетняя работа Тиграна Эдмондовича на благо Отечества получила широкое признание в обществе и по праву отмечена высокими почетными званиями. С теплотой вспоминаю наше общение. От имени коллектива Министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки.Светлую память о Тигране Эдмондовиче будем хранить бережно.Поддержку семье режиссера выразил глава СК России Александр Бастрыкин:"Сегодня стало известно о безвременном уходе известного режиссера, продюсера, сценариста, телеведущего, заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. У него был редкий дар вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы: о любви и верности, о долге и чести, о смешном и трагическом в нашей жизни. Созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях. Уход Тиграна Кеосаяна — это невосполнимая потеря для его семьи, родных и близких, друзей и коллег. Он умел заряжать своей энергией, поддерживать в трудную минуту, находить нужные слова. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье Тиграна Кеосаяна. Уважаемая Маргарита Симоновна, желаю Вам душевных сил, чтобы выдержать горечь утраты, найти опору в любви ваших детей, в поддержке друзей, коллег и всех тех, кто сегодня разделяет Вашу боль. Тигран Кеосаян оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, радуя и волнуя новые поколения зрителей. Но главное — он оставил о себе самую добрую и светлую память в сердцах всех, кто его знал.Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что фильмы Кеосаяна были проникнуты необыкновенным лиризмом и любовью к жизни:"Не стало прекрасного и светлого человека. Всем нам будет не хватать доброты, искренности, открытости Тиграна Эдмондовича, его обаяния и чувства юмора. Фильмы Тиграна Кеосаяна были проникнуты необыкновенным лиризмом и любовью к жизни. А телепроекты неизменно вызывали широкий общественный резонанс".Помощник президента Алексей Дюмин также выразил соболезнования Маргарите Симоньян."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, режиссера, продюсера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Кеосаяна. Тигран Эдмондович был талантливым и разносторонним человеком, настоящим патриотом России. Его фильмы и телевизионные проекты завоевали широкое зрительское признание. Память о Тигране Эдмондовиче навсегда останется в наших сердцах".Кеосаян умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства России, подчеркнула министр культуры Ольга Любимова:"Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям".Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом:"Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов жизни в режиме вспышки. Скорбим все".Помощник президента Владимир Мединский запомнил Кеосаяна как человека слова:"Он был талантливым человеком и умел щедро дарить душевное тепло. Много лет знал его как человека слова. Семья, Родина, созидание, любовь в ближнему — были смыслом его жизни. Никогда не терял чувства юмора и свято верил в Победу".Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что режиссер был одним из самых добрых людей, которых она знала:"Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален".Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Кеосаян искренне любил Россию и всегда прямо и открыто высказывал свою позицию."Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны. <...> Своим долгом он считал поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и соотечественников на освобожденных территориях. Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования, отметив, что Кеосаян всегда стремился говорить правду о происходящем в стране и мире."Приношу искренние соболезнования вам, Маргарита Симоновна, родным и близким, друзьям и коллегам покойного, а также всем, кто знал и любил его. Хотел бы также отметить стремление почившего неизменно говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России, защищать ее суверенитет. В этом важном деле он всегда чувствовал поддержку своих единомышленников и прежде всего — вашу, дорогая Маргарита Симоновна. Вы вместе боролись за истину, вместе боролись с тяжелым недугом, победить который, к сожалению, не удалось".Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Кеосаян поддерживал жителей новых регионов задолго до их воссоединения с Россией:"Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России".Губернатор Курской области Александр Хинштейн также выразил соболезнования."Сегодня не стало Тиграна Кеосаяна — замечательного человека, выдающегося актера и режиссера, настоящего патриота. Были хорошо знакомы много лет. Самые искренние слова соболезнования и поддержки близким, в первую очередь — его вдове и детям. Дай Бог сил справиться с этой потерей. Светлая память".Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что до конца оставалась надежда на чудо. По словам гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, смерть режиссера стала большой утратой для российского кино.Народный артист РСФСР Евгений Петросян подчеркнул, что вся страна любила Кеосаяна и видела в нем защитника, остроумного человека, замечательного мужа, чувствовала его горячее сердце. Как отметила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, Кеосаян "вошел в каждую семью, каждый дом".Соболезнования семье режиссера также выразили Союз журналистов России, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, певица Зара и многие другие.Кроме того, память Тиграна Кеосаяна, а также погибших журналистов почтили минутой молчания на фестивале документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев", который в пятницу открылся в Минске в здании Национальной библиотеки Белоруссии.Биография режиссераОн родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу" 2001.По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ", "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044607451.html

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044618588.html

https://ria.ru/20250821/film-2036504817.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тигран кеосаян, маргарита симоньян, михаил шуфутинский, вгик, москва, россия, культура-важное, дмитрий киселев