https://ria.ru/20250926/keosayan-2044565539.html
Умер Тигран Кеосаян
Умер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 26.09.2025
Умер Тигран Кеосаян
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:06:00+03:00
2025-09-26T14:06:00+03:00
2025-09-26T14:43:00+03:00
тигран кеосаян
маргарита симоньян
общество
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991802_0:76:2894:1704_1920x0_80_0_0_48440ae433a95e44b86fff0e666eb15c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме."Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале.Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье."Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991802_125:117:2698:2047_1920x0_80_0_0_b002e6d6c2ecd6bfa43e6440b4b9ba2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тигран кеосаян, маргарита симоньян, общество, россия
Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Общество, Россия, Культура
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В начале января Симоньян
сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале
.
Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье.
"Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.