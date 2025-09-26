https://ria.ru/20250926/keosayan-2044565539.html

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 26.09.2025

Умер Тигран Кеосаян

Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:06:00+03:00

2025-09-26T14:06:00+03:00

2025-09-26T14:43:00+03:00

тигран кеосаян

маргарита симоньян

общество

россия

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991802_0:76:2894:1704_1920x0_80_0_0_48440ae433a95e44b86fff0e666eb15c.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме."Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале.Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье."Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тигран кеосаян, маргарита симоньян, общество, россия