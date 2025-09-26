Рейтинг@Mail.ru
Умер Тигран Кеосаян
Культура
 
14:06 26.09.2025 (обновлено: 14:43 26.09.2025)
Умер Тигран Кеосаян
Умер Тигран Кеосаян
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
2025-09-26T14:06:00+03:00
2025-09-26T14:43:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме."Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале.Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье."Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.
Умер Тигран Кеосаян

Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале.
Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье.
"Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.
 
