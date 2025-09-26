Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком
18:10 26.09.2025
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян был фантастически добрым человеком, даже когда он говорил жестко, показывая свою принципиальную позицию, он излучал фантастическую доброжелательность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Тигран (Кеосаян - ред.) был фантастически добрым человеком. Это было настолько очевидно, что, даже когда говорил жестко, серьезно, твердо, показывая свою принципиальную позицию, он всегда, даже в эти моменты, излучал фантастическую доброжелательность... Он был уникальным в этом смысле человеком. Это была сильнейшая фантастическая аура добра и любви ко всему миру", - сказала Захарова телеканалу "Звезда". Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян был фантастически добрым человеком, даже когда он говорил жестко, показывая свою принципиальную позицию, он излучал фантастическую доброжелательность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Тигран (Кеосаян - ред.) был фантастически добрым человеком. Это было настолько очевидно, что, даже когда говорил жестко, серьезно, твердо, показывая свою принципиальную позицию, он всегда, даже в эти моменты, излучал фантастическую доброжелательность... Он был уникальным в этом смысле человеком. Это была сильнейшая фантастическая аура добра и любви ко всему миру", - сказала Захарова телеканалу "Звезда".
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
