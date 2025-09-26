https://ria.ru/20250926/keosajan-2044604657.html

Любимова выразила соболезнования родным и близким Кеосаяна

Любимова выразила соболезнования родным и близким Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Любимова выразила соболезнования родным и близким Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства России, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории", - написала министр в своем Telegram-канале. Она напомнила, что Кеосаян снял целый ряд картин, среди которых "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка". Его фильмы отличались особым авторским почерком, добавила глава ведомства. "Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Тиграна Эдмондовича. Светлая память!" - заключила Любимова. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

