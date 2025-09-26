https://ria.ru/20250926/katera-2044544878.html
Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 26.09.2025
Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:01:00+03:00
2025-09-26T13:01:00+03:00
2025-09-26T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_228b8efee4b71e28892b6997f7e5071d.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. На кадрах видно, как несколько БЭК расстреливают при помощи стрелкового оружия и беспилотников.Согласно сводке Минобороны, за неделю моряки Черноморского флота и подразделения группировки "Днепр" уничтожили пять катеров ВСУ с десантом и 23 морских дрона.Двадцать четвертого сентября угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Сочи и на федеральной территории Сириус. Кроме того, Новороссийск и Туапсе подверглись атаке дронов с воздуха. В Новороссийске погибли два человека, еще 12 пострадали, получили повреждения гостиница и семь домов. В городе ввели режим ЧС. В Туапсе также пострадали два человека.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545404_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd4d613d6920d35112fbe3ea1455e45d.jpg
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Впечатляющие кадры того, как российские силы уничтожают безэкипажные катера ВСУ в Черном море, публикует Минобороны России.
2025-09-26T13:01
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море