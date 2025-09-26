https://ria.ru/20250926/katera-2044544878.html

Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. На кадрах видно, как несколько БЭК расстреливают при помощи стрелкового оружия и беспилотников.Согласно сводке Минобороны, за неделю моряки Черноморского флота и подразделения группировки "Днепр" уничтожили пять катеров ВСУ с десантом и 23 морских дрона.Двадцать четвертого сентября угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Сочи и на федеральной территории Сириус. Кроме того, Новороссийск и Туапсе подверглись атаке дронов с воздуха. В Новороссийске погибли два человека, еще 12 пострадали, получили повреждения гостиница и семь домов. В городе ввели режим ЧС. В Туапсе также пострадали два человека.

