Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 26.09.2025 (обновлено: 13:32 26.09.2025)
Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. На кадрах видно, как несколько БЭК расстреливают при помощи стрелкового оружия и беспилотников.Согласно сводке Минобороны, за неделю моряки Черноморского флота и подразделения группировки "Днепр" уничтожили пять катеров ВСУ с десантом и 23 морских дрона.Двадцать четвертого сентября угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Сочи и на федеральной территории Сириус. Кроме того, Новороссийск и Туапсе подверглись атаке дронов с воздуха. В Новороссийске погибли два человека, еще 12 пострадали, получили повреждения гостиница и семь домов. В городе ввели режим ЧС. В Туапсе также пострадали два человека.
2025
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Впечатляющие кадры того, как российские силы уничтожают безэкипажные катера ВСУ в Черном море, публикует Минобороны России.
Появились кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
На кадрах видно, как несколько БЭК расстреливают при помощи стрелкового оружия и беспилотников.
Согласно сводке Минобороны, за неделю моряки Черноморского флота и подразделения группировки "Днепр" уничтожили пять катеров ВСУ с десантом и 23 морских дрона.
Двадцать четвертого сентября угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Сочи и на федеральной территории Сириус. Кроме того, Новороссийск и Туапсе подверглись атаке дронов с воздуха. В Новороссийске погибли два человека, еще 12 пострадали, получили повреждения гостиница и семь домов. В городе ввели режим ЧС. В Туапсе также пострадали два человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
