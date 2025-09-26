https://ria.ru/20250926/katera-2044538616.html

ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю

ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 26.09.2025

ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю

Силами Черноморского флота и подразделениями группировки "Днепр" за неделю в акватории Черного моря уничтожено 23 безэкипажных катера и пять катеров ВСУ,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:36:00+03:00

2025-09-26T12:36:00+03:00

2025-09-26T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_228b8efee4b71e28892b6997f7e5071d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Силами Черноморского флота и подразделениями группировки "Днепр" за неделю в акватории Черного моря уничтожено 23 безэкипажных катера и пять катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника", - говорится в сводке военного ведомства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море Впечатляющие кадры того, как российские силы уничтожают безэкипажные катера ВСУ в Черном море, публикует Минобороны России. 2025-09-26T12:36 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)