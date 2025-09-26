https://ria.ru/20250926/katera-2044538616.html
ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю
ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю
Силами Черноморского флота и подразделениями группировки "Днепр" за неделю в акватории Черного моря уничтожено 23 безэкипажных катера и пять катеров ВСУ,...
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Силами Черноморского флота и подразделениями группировки "Днепр" за неделю в акватории Черного моря уничтожено 23 безэкипажных катера и пять катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника", - говорится в сводке военного ведомства за неделю.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Впечатляющие кадры того, как российские силы уничтожают безэкипажные катера ВСУ в Черном море, публикует Минобороны России.
ВС России уничтожили 23 безэкипажных и пять обычных катеров ВСУ за неделю
Силы ЧФ и "Днепра" уничтожили 23 безэкипажных и 2 обычных катеров ВСУ за неделю