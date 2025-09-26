Рейтинг@Mail.ru
16:49 26.09.2025
Кассиршу, обманувшую фанатов "Руки Вверх!", уволили в мае
ТУЛА, 26 сен – РИА Новости. Задержанная за мошенничество с билетами на концерт "Руки Вверх!" в Туле кассир была уволена в мае, но продолжала выдавать себя за сотрудника кассы "Тулаконцерт.рф", сообщили РИА Новости представители театрально-концертного агентства "Звездный дождь". В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие в беседе с РИА Новости рассказали, что билеты покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска. За день до концерта им сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось. "Уволенная в мае 2025 года кассир Урвачева О.Б. продолжала выдавать себя за сотрудника нашей кассы в период каникул кассы, предлагала несуществующие скидки на билеты. Обманутые зрители отдавали ей денежные средства наличными либо переводили банковским переводом, в ответ билетов на концерт выдано не было. Полученные денежные средства Урвачева О.Б. присвоила себе, таким образом обманув очень большое количество людей", - говорится в сообщении концертной кассы. В организации уточнили, что физическая касса "Тулаконцерт.рф", расположенная в универмаге на улице Советской в Туле, ежегодно закрывается в летний период с 10 июня по 31 августа. Об этом на сайте РОСКАССА.РФ было сделано соответствующее объявление. Также представители театрально-концертного агентства заявили, что смогли обеспечить вход на концерт обманутым зрителям, которые "на тот момент смогли дождаться решения данной проблемы".
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
