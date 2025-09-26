https://ria.ru/20250926/kamchatka-2044459609.html

На Камчатке зафиксировали 23 афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Двадцать три афтершока магнитудой до 5,8 зафиксировали на Камчатке за сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 16 афтершоков магнитудой до 5,1, один из них ощущался в населенных пунктах. "За сутки произошли 23 афтершока магнитудой от 3,4 до 5,8. Два из них ощущались жителями края", - сообщили в главке. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, отметили в МЧС. "Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.

