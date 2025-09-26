Рейтинг@Mail.ru
Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/izrail-2044462072.html
Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ
Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2025
Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ
Белый дом в ходе встречи дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжение войны на Ближнем Востоке лишь усилит изоляцию Израиля,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T01:52:00+03:00
2025-09-26T01:52:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
нью-йорк (город)
биньямин нетаньяху
дональд трамп
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белый дом в ходе встречи дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжение войны на Ближнем Востоке лишь усилит изоляцию Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный осведомленный источник. Портал отмечает, что Нетаньяху и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретились в четверг в Нью-Йорке со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план американского лидера по урегулированию конфликта в секторе Газа. "Белый дом дал понять Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект", - говорится в статье. В четверг Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Ранее портал сообщил, что во вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044453061.html
https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html
израиль
ближний восток
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_280:0:1720:1080_1920x0_80_0_0_7666c7005716af82db9126d4d0ea8ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, дональд трамп, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ближний Восток, Нью-Йорк (город), Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта
Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ

Axios: США дали Нетаньяху понять, что продолжение войны усилит изоляцию Израиля

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белый дом в ходе встречи дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжение войны на Ближнем Востоке лишь усилит изоляцию Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный осведомленный источник.
Портал отмечает, что Нетаньяху и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретились в четверг в Нью-Йорке со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план американского лидера по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп не позволит Израилю аннексировать Западный берег
Вчера, 23:59
"Белый дом дал понять Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект", - говорится в статье.
В четверг Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.
Ранее портал сообщил, что во вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильБлижний ВостокНью-Йорк (город)Биньямин НетаньяхуДональд ТрампСтив УиткоффОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала