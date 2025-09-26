https://ria.ru/20250926/izrail-2044462072.html

Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ

Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2025

Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ

Белый дом в ходе встречи дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжение войны на Ближнем Востоке лишь усилит изоляцию Израиля,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T01:52:00+03:00

2025-09-26T01:52:00+03:00

2025-09-26T01:52:00+03:00

в мире

израиль

ближний восток

нью-йорк (город)

биньямин нетаньяху

дональд трамп

стив уиткофф

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белый дом в ходе встречи дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжение войны на Ближнем Востоке лишь усилит изоляцию Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный осведомленный источник. Портал отмечает, что Нетаньяху и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретились в четверг в Нью-Йорке со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план американского лидера по урегулированию конфликта в секторе Газа. "Белый дом дал понять Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект", - говорится в статье. В четверг Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Ранее портал сообщил, что во вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20250925/tramp-2044453061.html

https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html

израиль

ближний восток

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, дональд трамп, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта