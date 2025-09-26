https://ria.ru/20250926/izrail-2044462072.html
Белый дом дал понять Нетаньяху, чем обернется продолжение войны, пишут СМИ
2025-09-26T01:52:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
нью-йорк (город)
биньямин нетаньяху
дональд трамп
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Белый дом в ходе встречи дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что продолжение войны на Ближнем Востоке лишь усилит изоляцию Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванный осведомленный источник. Портал отмечает, что Нетаньяху и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретились в четверг в Нью-Йорке со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план американского лидера по урегулированию конфликта в секторе Газа. "Белый дом дал понять Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект", - говорится в статье. В четверг Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Ранее портал сообщил, что во вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.
израиль
ближний восток
нью-йорк (город)
