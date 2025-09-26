https://ria.ru/20250926/ispaniya-2044461923.html
Женщиной, убитой в Испании 20 лет назад, оказалась россиянка
Женщиной, убитой в Испании 20 лет назад, оказалась россиянка - РИА Новости, 26.09.2025
Женщиной, убитой в Испании 20 лет назад, оказалась россиянка
Девушка, которую обнаружили убитой в Барселоне около 20 лет назад, оказалась гражданкой России, сообщается на сайте МВД Испании. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T01:49:00+03:00
2025-09-26T01:49:00+03:00
2025-09-26T02:15:00+03:00
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Девушка, которую обнаружили убитой в Барселоне около 20 лет назад, оказалась гражданкой России, сообщается на сайте МВД Испании."Сотрудники полиции успешно идентифицировали женщину, известную как "Женщина в розовом", в рамках международной операции, проводимой Интерполом", — говорится в сообщении.В МВД пояснили, что 3 июля 2005 года в барселонском муниципалитете Виладеканс таксист нашел тело с признаками насильственной смерти. Первоначальное расследование не смогло установить его личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия.Выяснить подробности удалось лишь после сравнения идентификационных материалов, полученных бюро Интерпола в Мадриде от коллег из Анкары. Турецкая сторона сообщила о возможном совпадении нескольких отпечатков пальцев в своих базах данных, которые соответствуют "женщине российского происхождения", с отпечатками пальцев "Женщины в розовом".Получив отпечатки, испанские полицейские подтвердили личность погибшей. По сообщению МВД королевства, впоследствии идентификацию подтвердили и в России, где сравнили генетический профиль жертвы с профилем родственницы погибшей.Имя "Женщины в розовом" в сообщении МВД Испании не называется, но при этом указывается, что на момент смерти ей был 31 год.
