Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций - РИА Новости, 26.09.2025
23:44 26.09.2025
Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций
в мире
тегеран (город)
аббас аракчи
оон
мид ирана
ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, призвал председателя Совета, а также генерального секретаря ООН признать незаконным возможное восстановление санкций против Тегерана. "Призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток возобновить санкционные механизмы в секретариате", - сказал Аракчи.
в мире, тегеран (город), аббас аракчи, оон, мид ирана
В мире, Тегеран (город), Аббас Аракчи, ООН, МИД Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, призвал председателя Совета, а также генерального секретаря ООН признать незаконным возможное восстановление санкций против Тегерана.
"Призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток возобновить санкционные механизмы в секретариате", - сказал Аракчи.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Россия не признает заявления о запуске восстановления санкций против Ирана
© 2025 МИА «Россия сегодня»
