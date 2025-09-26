https://ria.ru/20250926/iran-2044718509.html

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций - РИА Новости, 26.09.2025

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, призвал председателя Совета, а также генерального секретаря ООН признать незаконным... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T23:44:00+03:00

2025-09-26T23:44:00+03:00

2025-09-26T23:44:00+03:00

в мире

тегеран (город)

аббас аракчи

оон

мид ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg

ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, призвал председателя Совета, а также генерального секретаря ООН признать незаконным возможное восстановление санкций против Тегерана. "Призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток возобновить санкционные механизмы в секретариате", - сказал Аракчи.

https://ria.ru/20250926/sanktsii-2044716767.html

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), аббас аракчи, оон, мид ирана