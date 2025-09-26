https://ria.ru/20250926/iran-2044718509.html
Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций
Глава МИД Ирана призвал СБ ООН признать незаконным восстановление санкций
в мире
тегеран (город)
аббас аракчи
оон
мид ирана
ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, призвал председателя Совета, а также генерального секретаря ООН признать незаконным возможное восстановление санкций против Тегерана. "Призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток возобновить санкционные механизмы в секретариате", - сказал Аракчи.
