Делегация Ирана разместила на ГА ООН фото погибших детей - РИА Новости, 26.09.2025
19:30 26.09.2025 (обновлено: 19:31 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/iran-2044693147.html
Делегация Ирана разместила на ГА ООН фото погибших детей
2025-09-26T19:30:00+03:00
2025-09-26T19:31:00+03:00
в мире
иран
израиль
исфахан
масуд пезешкиан
биньямин нетаньяху
дональд трамп
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости. Делегация Ирана, покинувшая зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, разместила на своем месте фото детей, погибших в результате израильских ударов по Ирану в июне, передает корреспондент РИА Новости. На плакате видно около 13 лиц погибших детей. В постпредстве Ирана уточнили РИА Новости, что это иранские дети, погибшие в результате удара Израиля по ИРИ в июне. Этот же плакат показывал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления на ГА ООН 24 сентября вместе с книгой "Убитые Израилем". В начале речи Нетаньяху члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН, политика освистали. Когда премьер начал речь, его то и дело прерывали выкриками из зала. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
в мире, иран, израиль, исфахан, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Масуд Пезешкиан, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 26 сен - РИА Новости. Делегация Ирана, покинувшая зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, разместила на своем месте фото детей, погибших в результате израильских ударов по Ирану в июне, передает корреспондент РИА Новости.
На плакате видно около 13 лиц погибших детей.
В постпредстве Ирана уточнили РИА Новости, что это иранские дети, погибшие в результате удара Израиля по ИРИ в июне.
Этот же плакат показывал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления на ГА ООН 24 сентября вместе с книгой "Убитые Израилем".
В начале речи Нетаньяху члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН, политика освистали. Когда премьер начал речь, его то и дело прерывали выкриками из зала.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
В миреИранИзраильИсфаханМасуд ПезешкианБиньямин НетаньяхуДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
