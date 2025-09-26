Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025
11:20 26.09.2025
Тегеран и Москва обсудили строительство АЭС, более мощной, чем "Бушер"
Тегеран и Москва обсудили строительство АЭС, более мощной, чем "Бушер"
в мире
иран
тегеран (город)
москва
бехруз камальванди
бушерская аэс
россия
ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Тегеран и Москва обсудили строительство на юге Ирана более мощной АЭС, чем "Бушер", состоящей из четырех блоков мощностью около 5 тысяч МВт, есть договоренности на этот счёт, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. "Это была возможность для (вице-президента Ирана Мохаммада - ред.) Эслами и его сопровождающей делегации ознакомиться с российской атомной промышленностью, она включала в себя переговоры и договоренности, в особенности, в вопросе строительства более крупной, чем "Бушер", станции на юге страны общей мощностью порядка 5 тысяч МВт, состоящей из четырех блоков", - приводит пресс-служба ОАЭИ слова Камальванди.
2025
ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Тегеран и Москва обсудили строительство на юге Ирана более мощной АЭС, чем "Бушер", состоящей из четырех блоков мощностью около 5 тысяч МВт, есть договоренности на этот счёт, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
"Это была возможность для (вице-президента Ирана Мохаммада - ред.) Эслами и его сопровождающей делегации ознакомиться с российской атомной промышленностью, она включала в себя переговоры и договоренности, в особенности, в вопросе строительства более крупной, чем "Бушер", станции на юге страны общей мощностью порядка 5 тысяч МВт, состоящей из четырех блоков", - приводит пресс-служба ОАЭИ слова Камальванди.
