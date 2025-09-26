https://ria.ru/20250926/irak-2044703999.html
В Ираке отреагировали на слова Нетаньяху об ударах по шиитам в стране
В Ираке отреагировали на слова Нетаньяху об ударах по шиитам в стране
2025-09-26T20:51:00+03:00
2025-09-26T20:51:00+03:00
2025-09-26T20:51:00+03:00
в мире
ирак
биньямин нетаньяху
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Угрозы об ударах по шиитским формированиям на территории Ирака, озвученные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время выступления на Генассамблее ООН, являются недопустимыми, заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости. "Атака на этих людей означает атаку на Ирак. Это недопустимо", - сказал он, отвечая на вопрос агентства на полях Генассамблеи ООН, комментируя слова Нетаньяху.
