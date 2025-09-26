https://ria.ru/20250926/irak-2044699943.html
США продолжают выводить войска из Ирака
США продолжают выводить войска из Ирака - РИА Новости, 26.09.2025
США продолжают выводить войска из Ирака
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс
ООН, 26 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс завершится в 2026 году. "Шаг за шагом они выводятся. Я полагаю, что дата (окончательного вывода - ред.) будет в следующем году", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства на полях Генассамблеи ООН.
