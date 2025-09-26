Рейтинг@Mail.ru
США продолжают выводить войска из Ирака - РИА Новости, 26.09.2025
20:11 26.09.2025
США продолжают выводить войска из Ирака
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс
в мире
ирак
сша
фуад хусейн
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс завершится в 2026 году. "Шаг за шагом они выводятся. Я полагаю, что дата (окончательного вывода - ред.) будет в следующем году", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства на полях Генассамблеи ООН.
2025
в мире, ирак, сша, фуад хусейн, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Ирак, США, Фуад Хусейн, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Хусейн: США постепенно выводят войска из Ирака, процесс завершится в 2026 году

ООН, 26 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс завершится в 2026 году.
"Шаг за шагом они выводятся. Я полагаю, что дата (окончательного вывода - ред.) будет в следующем году", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства на полях Генассамблеи ООН.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ
24 августа, 14:05
 
В миреИракСШАФуад ХусейнГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
