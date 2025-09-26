https://ria.ru/20250926/irak-2044699943.html

США продолжают выводить войска из Ирака

США продолжают выводить войска из Ирака - РИА Новости, 26.09.2025

США продолжают выводить войска из Ирака

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T20:11:00+03:00

2025-09-26T20:11:00+03:00

2025-09-26T20:11:00+03:00

в мире

ирак

сша

фуад хусейн

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил, что США постепенно выводят свои войска с иракской территории, этот процесс завершится в 2026 году. "Шаг за шагом они выводятся. Я полагаю, что дата (окончательного вывода - ред.) будет в следующем году", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства на полях Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20250824/irak-2037277899.html

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, сша, фуад хусейн, генеральная ассамблея оон, оон