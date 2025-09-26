https://ria.ru/20250926/ingosstrakh-2044591778.html

"Ингосстрах": средняя стоимость полиса ОСАГО сократилась на 8%

"Ингосстрах": средняя стоимость полиса ОСАГО сократилась на 8% - РИА Новости, 26.09.2025

"Ингосстрах": средняя стоимость полиса ОСАГО сократилась на 8%

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средняя стоимость полиса ОСАГО по России в период с января по сентябрь 2025 года уменьшилась на 8% год к году, до 6082 рублей, сообщает "Ингосстрах" со ссылкой на собственную аналитику. При этом аналитики компании зафиксировали существенные региональные различия в объемах продаж и ценовой политике. Максимальные объемы продаж полисов ОСАГО за девять месяцев 2025 года продемонстрировали Москва, Краснодарский край, Московская, Свердловская и Самарская области. В то же время, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика и Республика Ингушетия оказались в числе регионов с минимальной заинтересованностью в обязательном страховании. По данным "Ингосстраха", минимальные показатели проникновения ОСАГО пока остаются в Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане, а также в Чечне и Тыве. Но есть и позитивная динамика: в 2023-2024 годах "Ингосстрах" отметил рост оформленных полисов и расширение охвата ОСАГО в указанных регионах. "Мы связываем увеличение количества приобретаемых полисов с возросшей популярностью электронного способа оформления. На сегодняшний день почти 71% россиян выбирают цифровой полис из-за удобства и быстроты – вот что становится решающим фактором для большинства пользователей", – приводится в сообщении комментарий директора домена ОСАГО "Ингосстраха" Егора Серебрянникова. Анализ тарифов выявил значительный разброс в средней стоимости полиса по стране. Самые низкие средние тарифы на ОСАГО зафиксированы в Брянской области (4623 рубля), Забайкальском крае (4631 рубль) и Белгородской области (4671 рубль). Как отметил Серебрянников, по статистике "Ингосстраха" дороже всего ОСАГО обходится жителям столицы – в среднем 10776 рублей за полис. Также высокие тарифы представлены в Санкт-Петербурге (9676 рублей). Зато настоящие "островки экономии" находятся в Псковской (5024 рубля) и Орловской (5073 рубля) областях. "Если смотреть на федеральные округа, то тройку регионов-лидеров по дороговизне возглавляет Дальний Восток (7188 рублей), на втором месте расположился Северо-Запад (7837 рублей), а безоговорочным лидером остается Центральный федеральный округ – 8240 рублей за полис", – добавил Серебрянников.

