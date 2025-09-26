Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии заявил о четкой позиции по закупке российской нефти
26.09.2025
15:05 26.09.2025
МИД Индии заявил о четкой позиции по закупке российской нефти
МИД Индии заявил о четкой позиции по закупке российской нефти - РИА Новости, 26.09.2025
МИД Индии заявил о четкой позиции по закупке российской нефти
Индия четко сформулировала свою позицию по закупке российской нефти, в этом вопросе не должно быть двойных стандартов, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:05:00+03:00
2025-09-26T15:05:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. Индия четко сформулировала свою позицию по закупке российской нефти, в этом вопросе не должно быть двойных стандартов, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Что касается российской нефти и наших источников энергии, мы очень четко сформулировали свою позицию. Что касается комментариев ЕС по поводу российской нефти, позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые высказывания ряда лидеров, включая президента Трампа, о том, что ЕС, НАТО и страны "Большой семерки" также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России. Я имею в виду, что в этом вопросе не может быть никаких двойных стандартов", - заявил индийский дипломат на еженедельном брифинге. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках. Российские власти не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
МИД Индии заявил о четкой позиции по закупке российской нефти

Джайсвал: Индия четко сформулировала свою позицию по закупке российской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. Индия четко сформулировала свою позицию по закупке российской нефти, в этом вопросе не должно быть двойных стандартов, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Что касается российской нефти и наших источников энергии, мы очень четко сформулировали свою позицию. Что касается комментариев ЕС по поводу российской нефти, позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые высказывания ряда лидеров, включая президента Трампа, о том, что ЕС, НАТО и страны "Большой семерки" также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России. Я имею в виду, что в этом вопросе не может быть никаких двойных стандартов", - заявил индийский дипломат на еженедельном брифинге.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.
Российские власти не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
