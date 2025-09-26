https://ria.ru/20250926/indija-2044607263.html

СМИ: Индия предложила США закупать больше американских оборонных товаров

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Индия в качестве уступок в ходе торговых переговоров предложила США ослабить ограничения на импорт генетически модифицированной кукурузы и закупать больше американских оборонных товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов переговоров, на которых обсуждались контуры будущего торгового соглашения между странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, остается препятствием для достижения окончательного соглашения. "Индийская группа во главе с министром торговли Пиюшем Гоялом предложила американским чиновникам уступки, включая смягчение некоторых ограничений на импорт генетически модифицированной кукурузы и предложение закупать больше американских оборонных товаров и энергоносителей", - говорится в сообщении. В среду Гоял заявил, что Индия рассчитывает увеличить объем торговли энергоносителями с США в ближайшие годы. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года.

