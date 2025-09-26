https://ria.ru/20250926/hajdarov-2044609712.html

Хайдаров через суд пытается признать незаконным свое увольнение

26.09.2025

Хайдаров через суд пытается признать незаконным свое увольнение

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров через суд пытается признать незаконным свое увольнение из клиники IQ Plastique

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Известный пластический хирург Тимур Хайдаров через суд пытается признать незаконным свое увольнение из клиники IQ Plastique, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "Судебное заседание по иску Тимура Хайдарова к ООО "Ай Кью Пластик" об оспаривании приказа об увольнении, взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда состоится 3 октября", - сказали в суде. Это не первый спор хирурга с клиникой - ранее он пытался через суд истребовать у нее свое имущество. Арбитражный суд не стал рассматривать тот иск, отправив истца в суд общей юрисдикции. В феврале 2024 года в клинике IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Замоскворецкий суд Москвы в мае 2024 года по делу о смерти пациента отправил под домашний арест заведующего хирургическим отделением IQ Plastique Илью Елагина и хирурга Тамерлана Кадзаева. По данным следствия, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Кадзаев ему ассистировал. Параллельно арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года по заявлению Росздравнадзора привлек ООО "Ай Кью Пластик" к административной ответственности за "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", назначив наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. Впоследствии суд разрешил ей возобновить работу досрочно в связи с устранением нарушений. Осенью 2024 года Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Басманный суд Москвы признал порочащими сведения, размещенные на YouTube-канале, постановил выплатить 5 миллионов рублей в пользу Хайдарова, а также опубликовать опровержение.

