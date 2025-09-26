В Хабаровске прошел марафон "Знание.Первые"

Рейтинг@Mail.ru
11:04 26.09.2025 (обновлено: 15:15 26.09.2025)
ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Около 800 человек собрал десятый марафон "Знание.Первые", впервые прошедший в Хабаровске в пятницу, сообщил РИА Новости директор филиала Российского общества "Знание" в Хабаровском крае Евгений Володькин. Главное просветительское событие страны - марафон "Знание.Первые", посвященный 80-летию атомной промышленности России, впервые проходит в Хабаровске. На мероприятии выступят ученые и исследователи, лидеры бизнеса, спортсмены, мастера культуры и искусства. Они расскажут молодежи о значении атомной отрасли в развитии страны и перспективах, которые мирный атом открывает для будущего. "Около 800 человек сегодня объединил марафон "Знание.Первые" в Хабаровске. Это новшество для нас, впервые проводится такое мероприятие. Для нас очень ценно, что оно здесь проходит. Возможность у нашей молодежи увидеть представителей, в чем-то даже гениальных людей, представителей отраслей своими глазами, задать им вопрос, почувствовать, что и наука, и достижения - все это рядом с нами, и во всем этом они могут быть теми же самыми участниками", - сказал Володькин. Он отметил, что детям это событие поможет с профессиональным и личностным самоопределением. "Пройдет ли в Хабаровске еще раз такое мероприятие? Это большая привилегия, чтобы мероприятие проходило в регионе у нас. Например, каждые три месяца этот марафон проходит. В ноябре было в Якутии, на Сахалине было в апреле, у нас сейчас. Следующие марафоны будут проходить в других регионах, в которых еще не проходили... Когда закончатся наши соседи, мы пойдем, наверное, по второму кругу", - заключил Володькин. Начавшись на Дальнем Востоке, марафон развернется в Нарьян-Маре, Красноярске, Челябинске, Саранске, Москве, Нижнем Новгороде, Твери, Грозном, Ростове-на-Дону и Донецке. По данным организаторов, в первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в десяти городах России и столице Республики Абхазии, а в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве программа продлится три дня - с 26 по 28 сентября. Зрителями марафона станут более 25 тысяч молодых людей, за три дня на площадках мероприятия выступят 120 лекторов. Среди них — государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди. Первый федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За четыре года прошло уже девять марафонов, в рамках которых состоялось более 1300 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,1 миллиарда просмотров. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
