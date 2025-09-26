https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html

СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Евросоюзе считают ошибочным утверждение президента США Дональда Трампа, что Украина может с помощью интеграционного объединения вернуться к старым границам, сообщает газета Pais. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сказал, что был удивлен заявлением. Как отмечает издание, после слов американского президента европейские лидеры не знают, чего от него ожидать. "Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить (прежние границы. — Прим. ред.), звучит неверно. События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности", — приводит издание слова одного из источников в Брюсселе. По мнению другого собеседника Pais, Европа осталась наедине с украинским кризисом. В апреле 2025 года Трамп сделал заявление, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, он ответил, что "это зависит от территорий". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно повторяло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

