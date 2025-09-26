Рейтинг@Mail.ru
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2025
15:06 26.09.2025
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме
москва
сочи
тигран кеосаян
маргарита симоньян
госдума рф
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех вокруг, а его картины западают в самое сердце, поделилась в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Это огромная потеря для нас… Тигран обладал такой энергией, которая заряжала всех вокруг. Его картины и герои настоящие, живые, западают в самое сердце. Мои искренние соболезнования его супруге Маргарите Симоньян, всем родным и близким. Нам всем очень повезло, что у нас был Тигран", - сказала Аршинова. Она отметила, что Тигран Кеосаян - идейный вдохновитель и президент кинофестиваля "Евразия - кинофест". "Мы вместе грандиозно провели первый кинофестиваль в Москве. Очень ждали выздоровления Тиграна, молились за него. Второй кинофест в Сочи сделали именно так, как он хотел: на море, ярко, красиво, насыщенно", - добавила политик.
москва
сочи
москва, сочи, тигран кеосаян, маргарита симоньян, госдума рф
Москва, Сочи, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Госдума РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех вокруг, а его картины западают в самое сердце, поделилась в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Это огромная потеря для нас… Тигран обладал такой энергией, которая заряжала всех вокруг. Его картины и герои настоящие, живые, западают в самое сердце. Мои искренние соболезнования его супруге Маргарите Симоньян, всем родным и близким. Нам всем очень повезло, что у нас был Тигран", - сказала Аршинова.
Она отметила, что Тигран Кеосаян - идейный вдохновитель и президент кинофестиваля "Евразия - кинофест".
"Мы вместе грандиозно провели первый кинофестиваль в Москве. Очень ждали выздоровления Тиграна, молились за него. Второй кинофест в Сочи сделали именно так, как он хотел: на море, ярко, красиво, насыщенно", - добавила политик.
Депутат Госдумы назвал смерть Кеосаяна невосполнимой утратой
