Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме

Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех вокруг, а его картины западают в самое сердце, поделилась в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Это огромная потеря для нас… Тигран обладал такой энергией, которая заряжала всех вокруг. Его картины и герои настоящие, живые, западают в самое сердце. Мои искренние соболезнования его супруге Маргарите Симоньян, всем родным и близким. Нам всем очень повезло, что у нас был Тигран", - сказала Аршинова. Она отметила, что Тигран Кеосаян - идейный вдохновитель и президент кинофестиваля "Евразия - кинофест". "Мы вместе грандиозно провели первый кинофестиваль в Москве. Очень ждали выздоровления Тиграна, молились за него. Второй кинофест в Сочи сделали именно так, как он хотел: на море, ярко, красиво, насыщенно", - добавила политик.

