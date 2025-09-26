https://ria.ru/20250926/gosduma-2044589697.html
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2025
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех вокруг, а его картины западают в самое сердце, поделилась в беседе с... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:06:00+03:00
2025-09-26T15:06:00+03:00
2025-09-26T15:06:00+03:00
москва
сочи
тигран кеосаян
маргарита симоньян
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748333_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_5c5f9d79f9c8c207c71d7fc8104defc0.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех вокруг, а его картины западают в самое сердце, поделилась в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Это огромная потеря для нас… Тигран обладал такой энергией, которая заряжала всех вокруг. Его картины и герои настоящие, живые, западают в самое сердце. Мои искренние соболезнования его супруге Маргарите Симоньян, всем родным и близким. Нам всем очень повезло, что у нас был Тигран", - сказала Аршинова. Она отметила, что Тигран Кеосаян - идейный вдохновитель и президент кинофестиваля "Евразия - кинофест". "Мы вместе грандиозно провели первый кинофестиваль в Москве. Очень ждали выздоровления Тиграна, молились за него. Второй кинофест в Сочи сделали именно так, как он хотел: на море, ярко, красиво, насыщенно", - добавила политик.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044574861.html
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748333_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_c3fe60a8231982db9e4e475c5b1a7bf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сочи, тигран кеосаян, маргарита симоньян, госдума рф
Москва, Сочи, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Госдума РФ
Кеосаян обладал энергией, заряжающей всех вокруг, заявили в Госдуме
Аршинова: Кеосаян обладал заряжающей энергией, а его картины западали в сердце