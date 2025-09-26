В Госдуме предложили усилить контроль для борьбы со стелсфляцией
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить контрольные мероприятия в отношении производителей, а также ввести обязательную маркировку изменения рецептуры продуктов в сторону удешевления для борьбы со стелсфляцией, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что исследование, проведенное аналитической командой Чернышова, показало, что волна "шринкфляции" (сокращения объема или веса продукта при сохранении цены) плавно перетекает в более сложное и скрытное явление – "стелсфляцию". Под термином понимается комплекс действий производителей, направленных на косвенное увеличение стоимости товара, в том числе через замену классических ингредиентов на более дешевые.
"Прошу рассмотреть возможность: усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур", - сказано в документе.
Также вице-спикер Госдумы предлагает проработать вопрос возможности внесения изменений в действующее законодательство в части обязательности для производителя размещения на упаковке четкой и заметной маркировки об изменении рецептуры продукта в сторону удешевления в течение определенного периода времени, например, последних 6-12 месяцев.
По его мнению, это повысит информированность потребителей и позволит им делать осознанный выбор.
