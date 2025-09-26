Рейтинг@Mail.ru
АдГ: власти ФРГ без реакции на теракт на "Северных потоках" теряют доверие
11:33 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/germaniya-2044520112.html
АдГ: власти ФРГ без реакции на теракт на "Северных потоках" теряют доверие
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Правительство Германии теряет доверие общества, оставляя без должной реакции подрыв "Северных потоков", который является крупнейший террористическим актом против германской инфраструктуры, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно и бездоказательно заявлял об опасностях, исходящих якобы от России для инфраструктуры в Балтийском море. При этом теракт на "Северных потоках", с момента которого в пятницу исполняется ровно три года, он в последний раз публично обсуждал более года назад. "Такая односторонняя точка зрения уже не раз приводила к кризисам и ещё худшим последствиям. Она также способствует слепоте к реальности. Федеральное правительство теряет доверие общества, когда крупнейший террористический акт против нашей инфраструктуры просто так оставляется без реакции", - сказал Котре. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Правительство Германии теряет доверие общества, оставляя без должной реакции подрыв "Северных потоков", который является крупнейший террористическим актом против германской инфраструктуры, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно и бездоказательно заявлял об опасностях, исходящих якобы от России для инфраструктуры в Балтийском море. При этом теракт на "Северных потоках", с момента которого в пятницу исполняется ровно три года, он в последний раз публично обсуждал более года назад.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Самые запоминающиеся заявления о диверсии на "Северных потоках"
Вчера, 08:19
"Такая односторонняя точка зрения уже не раз приводила к кризисам и ещё худшим последствиям. Она также способствует слепоте к реальности. Федеральное правительство теряет доверие общества, когда крупнейший террористический акт против нашей инфраструктуры просто так оставляется без реакции", - сказал Котре.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Британские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев
Вчера, 08:00
 
