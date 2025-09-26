Германии было бы выгодно использовать "Северный поток — 2", заявил Кертен
Кертен считает, что Германии выгодно запустить уцелевший "Северный поток — 2"
ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Германии было бы выгодно запустить оставшийся неповрежденным после теракта три года назад трубопровод "Северный поток-2" и не переплачивать за газ из США, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.
"Они платят за свою энергию в несколько раз больше, чем заплатили бы в противном случае, если бы проявили благоразумие и открыли оставшийся неповрежденным трубопровод "Северный поток-2", чтобы снова торговать с Россией на взаимовыгодной основе", - сказал Кертен.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.