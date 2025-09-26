Рейтинг@Mail.ru
Германии было бы выгодно использовать "Северный поток — 2", заявил Кертен - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/germaniya-2044479230.html
Германии было бы выгодно использовать "Северный поток — 2", заявил Кертен
Германии было бы выгодно использовать "Северный поток — 2", заявил Кертен - РИА Новости, 26.09.2025
Германии было бы выгодно использовать "Северный поток — 2", заявил Кертен
Германии было бы выгодно запустить оставшийся неповрежденным после теракта три года назад трубопровод "Северный поток-2" и не переплачивать за газ из США,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:49:00+03:00
2025-09-26T06:49:00+03:00
в мире
россия
германия
сша
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg
ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Германии было бы выгодно запустить оставшийся неповрежденным после теракта три года назад трубопровод "Северный поток-2" и не переплачивать за газ из США, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен. "Они платят за свою энергию в несколько раз больше, чем заплатили бы в противном случае, если бы проявили благоразумие и открыли оставшийся неповрежденным трубопровод "Северный поток-2", чтобы снова торговать с Россией на взаимовыгодной основе", - сказал Кертен. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
https://ria.ru/20250911/germanija-2041221307.html
https://ria.ru/20250926/britanija-2044461591.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:27:1840:1407_1920x0_80_0_0_8bd129f3daf162410b3e7aace517592b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, сша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, джо байден
В мире, Россия, Германия, США, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Джо Байден
Германии было бы выгодно использовать "Северный поток — 2", заявил Кертен

Кертен считает, что Германии выгодно запустить уцелевший "Северный поток — 2"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости. Германии было бы выгодно запустить оставшийся неповрежденным после теракта три года назад трубопровод "Северный поток-2" и не переплачивать за газ из США, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.
"Они платят за свою энергию в несколько раз больше, чем заплатили бы в противном случае, если бы проявили благоразумие и открыли оставшийся неповрежденным трубопровод "Северный поток-2", чтобы снова торговать с Россией на взаимовыгодной основе", - сказал Кертен.
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ
11 сентября, 15:26
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках"
01:44
 
В миреРоссияГерманияСШАДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала