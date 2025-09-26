https://ria.ru/20250926/germanija-2044484274.html

В Германии рассказали, какое наказание должно быть за подрыв "Севпотоков"

В Германии рассказали, какое наказание должно быть за подрыв "Севпотоков" - РИА Новости, 26.09.2025

В Германии рассказали, какое наказание должно быть за подрыв "Севпотоков"

Если украинские власти имеют прямое отношение к теракту на "Северных потоках", то Германии следует рассматривать это актом государственного терроризма и...

БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Если украинские власти имеют прямое отношение к теракту на "Северных потоках", то Германии следует рассматривать это актом государственного терроризма и соответствующим образом наказать сопричастных и прекратить их поддержку, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "В таком случае мы имели бы дело с государственным террористическим актом, который должен быть соответствующим образом наказан: привлечение виновных к ответственности, возможные санкции и требования компенсации ущерба, а также прекращение всех выплат и иной поддержки до тех пор, пока ущерб не будет возмещён", - ответил Котре на вопрос, как правительству Германии следует реагировать на то, если причастность украинского руководства к теракту, совершенному ровно три года назад, удастся доказать в судебном порядке. В то же время политик выразил сомнение в том, что возможные подвижки в связи с предстоящей экстрадицией подозреваемого участника терактов из Италии в Германию смогут как-то переломить ситуацию и изменить внешнеполитический курс страны по отношению к РФ и Украине. "Нет, изменений во взглядах быть не может уже потому, что федеральное правительство твёрдо стоит на своей идеологической позиции: российско-украинская война рассматривается и как "наша" война, Россию-де необходимо максимально ослабить, а собственные экономические интересы должны уступить саморазрушительным последствиям санкционной политики", - пояснил он. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Не исключается, что мужчина действовал по указанию властей Украины. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

