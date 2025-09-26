"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после плановых работ
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Транспортировка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена, плановые работы на газопроводе успешно выполнены, сообщил "Газпром".
"На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Они проводились с 18 по 26 сентября. Транспортировка газа, приостановленная на время профилактики, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года.
"Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
