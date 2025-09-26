Рейтинг@Mail.ru
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина* - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:47 26.09.2025 (обновлено: 12:31 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/galkin-2044511318.html
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина* - РИА Новости, 26.09.2025
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*
"Мосэнергосбыт" отозвал иск к Максиму Галкину* после того, как тот погасил почти полумиллионную задолженность за электроэнергию. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:47:00+03:00
2025-09-26T12:31:00+03:00
шоубиз
происшествия
грязи
москва
мосэнергосбыт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_471:0:3057:1455_1920x0_80_0_0_c1be326b2def02e92029f78c9b308628.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. "Мосэнергосбыт" отозвал иск к Максиму Галкину* после того, как тот погасил почти полумиллионную задолженность за электроэнергию. "Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", — говорится в данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.На этой неделе стало известно, что в производстве Черемушкинского суда Москвы находится иск к Галкину* по долгу за электричество.Речь шла о доме в деревне Грязи. Как уточнил "Мосэнергосбыт", задолженность образовалась на основании показаний счетчика, снятых в апреле. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" подал в суд иск и направил извещение об ограничении потребления электроэнергии. В результате 15 сентября долг был полностью оплачен.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250907/dolg-2040254935.html
грязи
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_2738f09c65d212fcb24e2f64b99e0cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, грязи, москва, мосэнергосбыт, россия
Шоубиз, Происшествия, Грязи, Москва, Мосэнергосбыт, Россия
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*

Мосэнергосбыт отказался от иска к Галкину в суде после оплаты задолженности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Максим Галкин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. "Мосэнергосбыт" отозвал иск к Максиму Галкину* после того, как тот погасил почти полумиллионную задолженность за электроэнергию.
"Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", — говорится в данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
На этой неделе стало известно, что в производстве Черемушкинского суда Москвы находится иск к Галкину* по долгу за электричество.
Речь шла о доме в деревне Грязи. Как уточнил "Мосэнергосбыт", задолженность образовалась на основании показаний счетчика, снятых в апреле. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" подал в суд иск и направил извещение об ограничении потребления электроэнергии. В результате 15 сентября долг был полностью оплачен.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Эстрадный певец Витас - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммуналке
7 сентября, 10:07
 
ШоубизПроисшествияГрязиМоскваМосэнергосбытРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала