https://ria.ru/20250926/galkin-2044511318.html
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина* - РИА Новости, 26.09.2025
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*
"Мосэнергосбыт" отозвал иск к Максиму Галкину* после того, как тот погасил почти полумиллионную задолженность за электроэнергию. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:47:00+03:00
2025-09-26T10:47:00+03:00
2025-09-26T12:31:00+03:00
шоубиз
происшествия
грязи
москва
мосэнергосбыт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_471:0:3057:1455_1920x0_80_0_0_c1be326b2def02e92029f78c9b308628.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. "Мосэнергосбыт" отозвал иск к Максиму Галкину* после того, как тот погасил почти полумиллионную задолженность за электроэнергию. "Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", — говорится в данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.На этой неделе стало известно, что в производстве Черемушкинского суда Москвы находится иск к Галкину* по долгу за электричество.Речь шла о доме в деревне Грязи. Как уточнил "Мосэнергосбыт", задолженность образовалась на основании показаний счетчика, снятых в апреле. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" подал в суд иск и направил извещение об ограничении потребления электроэнергии. В результате 15 сентября долг был полностью оплачен.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250907/dolg-2040254935.html
грязи
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_2738f09c65d212fcb24e2f64b99e0cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грязи, москва, мосэнергосбыт, россия
Шоубиз, Происшествия, Грязи, Москва, Мосэнергосбыт, Россия
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*
Мосэнергосбыт отказался от иска к Галкину в суде после оплаты задолженности