Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. "Мосэнергосбыт" отозвал иск к Максиму Галкину* после того, как тот погасил почти полумиллионную задолженность за электроэнергию. "Вынесено определение о прекращении производства по делу. Основания решения суда: отказ истца от иска", — говорится в данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.На этой неделе стало известно, что в производстве Черемушкинского суда Москвы находится иск к Галкину* по долгу за электричество.Речь шла о доме в деревне Грязи. Как уточнил "Мосэнергосбыт", задолженность образовалась на основании показаний счетчика, снятых в апреле. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе "Мосэнергосбыт" подал в суд иск и направил извещение об ограничении потребления электроэнергии. В результате 15 сентября долг был полностью оплачен.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

