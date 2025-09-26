Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла канал контрабанды леса в Томской области - 26.09.2025
26.09.2025
ФСБ пресекла канал контрабанды леса в Томской области
НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Канал незаконного перемещения через государственную границу России в Узбекистан леса в крупном размере пресекли сотрудники УФСБ по Томской области, возбуждено дело о контрабанде, сообщает ведомство в пятницу. "Установлено, что фигурант уголовного дела осуществлял деятельность по незаконному экспорту стратегически важных ресурсов в Республику Узбекистан, используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения. Объем предотвращенного ущерба составил более 27 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На основании результатов оперативно-розыскной таможенники возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. "Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, а также установление иных фактов и лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в УФСБ.
НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Канал незаконного перемещения через государственную границу России в Узбекистан леса в крупном размере пресекли сотрудники УФСБ по Томской области, возбуждено дело о контрабанде, сообщает ведомство в пятницу.
"Установлено, что фигурант уголовного дела осуществлял деятельность по незаконному экспорту стратегически важных ресурсов в Республику Узбекистан, используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения. Объем предотвращенного ущерба составил более 27 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На основании результатов оперативно-розыскной таможенники возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, а также установление иных фактов и лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в УФСБ.
