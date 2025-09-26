https://ria.ru/20250926/fsb-2044490814.html

ФСБ пресекла канал контрабанды леса в Томской области

26.09.2025

ФСБ пресекла канал контрабанды леса в Томской области

Канал незаконного перемещения через государственную границу России в Узбекистан леса в крупном размере пресекли сотрудники УФСБ по Томской области, возбуждено... РИА Новости, 26.09.2025

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Канал незаконного перемещения через государственную границу России в Узбекистан леса в крупном размере пресекли сотрудники УФСБ по Томской области, возбуждено дело о контрабанде, сообщает ведомство в пятницу. "Установлено, что фигурант уголовного дела осуществлял деятельность по незаконному экспорту стратегически важных ресурсов в Республику Узбекистан, используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения. Объем предотвращенного ущерба составил более 27 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На основании результатов оперативно-розыскной таможенники возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. "Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы, а также установление иных фактов и лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в УФСБ.

