https://ria.ru/20250926/frantsija-2044588257.html

Франция не будет сбивать самолеты, пересекающие воздушное пространство НАТО

Франция не будет сбивать самолеты, пересекающие воздушное пространство НАТО - РИА Новости, 26.09.2025

Франция не будет сбивать самолеты, пересекающие воздушное пространство НАТО

Франция не будет сбивать военные самолёты, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, однако считает необходимыми обсуждения правил альянса "о вступлении в РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:03:00+03:00

2025-09-26T15:03:00+03:00

2025-09-26T15:03:00+03:00

в мире

россия

франция

эстония

жан-ноэль барро

марк рютте

алексей мешков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Франция не будет сбивать военные самолёты, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, однако считает необходимыми обсуждения правил альянса "о вступлении в боестолкновение", сообщает портал Axios со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро. "Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция считает, что пришло время обсудить "укрепление наших правил вступления в боестолкновение", однако "вероятно, не решится сбивать самолёт", который пересёк воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией", - говорится в сообщении. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, угрожающие гражданской инфраструктуре или населению. Позднее агентство Блумберг сообщило, что европейские дипломаты также предупредили российских представителей о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран альянса. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает. Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

https://ria.ru/20250920/intsident-2043205618.html

россия

франция

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, эстония, жан-ноэль барро, марк рютте, алексей мешков, нато, миг-31