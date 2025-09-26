Рейтинг@Mail.ru
Франция не будет сбивать самолеты, пересекающие воздушное пространство НАТО
26.09.2025
Франция не будет сбивать самолеты, пересекающие воздушное пространство НАТО
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Франция не будет сбивать военные самолёты, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, однако считает необходимыми обсуждения правил альянса "о вступлении в боестолкновение", сообщает портал Axios со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро. "Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция считает, что пришло время обсудить "укрепление наших правил вступления в боестолкновение", однако "вероятно, не решится сбивать самолёт", который пересёк воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией", - говорится в сообщении. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, угрожающие гражданской инфраструктуре или населению. Позднее агентство Блумберг сообщило, что европейские дипломаты также предупредили российских представителей о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран альянса. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает. Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Франция не будет сбивать военные самолёты, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, однако считает необходимыми обсуждения правил альянса "о вступлении в боестолкновение", сообщает портал Axios со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро.
"Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция считает, что пришло время обсудить "укрепление наших правил вступления в боестолкновение", однако "вероятно, не решится сбивать самолёт", который пересёк воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией", - говорится в сообщении.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, угрожающие гражданской инфраструктуре или населению. Позднее агентство Блумберг сообщило, что европейские дипломаты также предупредили российских представителей о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран альянса.
Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает.
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31
20 сентября, 16:46
 
Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31
 
 
