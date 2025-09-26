Франция поможет Дании в защите воздушного пространства, заявил Макрон
Макрон: Франция готова оказать Дании поддержку после инцидентов с БПЛА
© AP Photo / Philippe MagoniЭммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Франция готова оказать Дании поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства королевства после инцидентов с БПЛА, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
"Франция готова поддержать Данию в оценке ситуации и внесении вклада в безопасность датского воздушного пространства", - написал Макрон на своей странице в соцсети X по итогам разговора с Фредериксен.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что у Дании нет доказательств связи России с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, отметил, что голословные обвинения в адрес России по этим инцидентам приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.