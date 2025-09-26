https://ria.ru/20250926/finlyandiya-2044544194.html

Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией

Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией - РИА Новости, 26.09.2025

Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией

Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:58:00+03:00

2025-09-26T12:58:00+03:00

2025-09-26T15:16:00+03:00

в мире

россия

финляндия

хельсинки

дмитрий песков

павел кузнецов

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044581504_0:253:3192:2048_1920x0_80_0_0_78b5261e4998c5a1092f9364eee5a064.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель Yle. "Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро", — говорится в сообщении. После закрытия границы спа-комплекс в Иматре пустует. В 2024-м убыток составил 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Уменьшение убытков связано с реструктуризацией, в том числе с сокращением персонала, объясняет Yle. Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.После этого не раз сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а предприниматели там прекращают работу. По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, финский гостиничный бизнес открыто говорит, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.

https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html

https://ria.ru/20250716/turizm-2029354556.html

россия

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, павел кузнецов, мария захарова