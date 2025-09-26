Рейтинг@Mail.ru
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
12:58 26.09.2025 (обновлено: 15:16 26.09.2025)
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
в мире
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
павел кузнецов
мария захарова
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель Yle. "Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро", — говорится в сообщении. После закрытия границы спа-комплекс в Иматре пустует. В 2024-м убыток составил 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Уменьшение убытков связано с реструктуризацией, в том числе с сокращением персонала, объясняет Yle. Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.После этого не раз сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а предприниматели там прекращают работу. По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, финский гостиничный бизнес открыто говорит, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
россия
финляндия
хельсинки
2025
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией

Здание спа-отеля в Иматре, Финляндия
© Getty Images / Borisenkov Andrei
Здание спа-отеля в Иматре, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель Yle.
"Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро", — говорится в сообщении.
После закрытия границы спа-комплекс в Иматре пустует. В 2024-м убыток составил 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Уменьшение убытков связано с реструктуризацией, в том числе с сокращением персонала, объясняет Yle.
Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
После этого не раз сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а предприниматели там прекращают работу.
По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, финский гостиничный бизнес открыто говорит, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
В миреРоссияФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковПавел КузнецовМария Захарова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
