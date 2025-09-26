https://ria.ru/20250926/finlyandiya-2044544194.html
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:58:00+03:00
2025-09-26T12:58:00+03:00
2025-09-26T15:16:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
павел кузнецов
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044581504_0:253:3192:2048_1920x0_80_0_0_78b5261e4998c5a1092f9364eee5a064.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель Yle. "Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро", — говорится в сообщении. После закрытия границы спа-комплекс в Иматре пустует. В 2024-м убыток составил 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Уменьшение убытков связано с реструктуризацией, в том числе с сокращением персонала, объясняет Yle. Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.После этого не раз сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а предприниматели там прекращают работу. По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова, финский гостиничный бизнес открыто говорит, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html
https://ria.ru/20250716/turizm-2029354556.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044581504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a05bad4a8f4a2de06c2a019a36fdb17a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, павел кузнецов, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Павел Кузнецов, Мария Захарова
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
Yle: спа-курорт Иматра увяз в долгах на 5,7 млн евро из-за закрытия границы с РФ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Курорт в финском городе Иматра, прежде популярный у российских туристов, увяз в миллионных долгах после закрытия границы с Россией, передает телерадиовещатель Yle.
"Курорт Иматра, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, уже имеет задолженность в размере около 5,7 миллиона евро", — говорится в сообщении.
После закрытия границы спа-комплекс в Иматре пустует. В 2024-м убыток составил 155 тысяч евро, а годом ранее — 676 тысяч. Уменьшение убытков связано с реструктуризацией, в том числе с сокращением персонала, объясняет Yle.
Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
тогда назвала это двойными стандартами Запада.
После этого не раз сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а предприниматели там прекращают работу.
По словам посла в Хельсинки Павла Кузнецова
, финский гостиничный бизнес открыто говорит, что ему не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.