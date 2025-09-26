Организатор "Евровидения" проголосует по недопуску вещателя Израиля

Рейтинг@Mail.ru
в мире
израиль
испания
нидерланды
дима билан (виктор белан)
европейский вещательный союз
евровидение
израиль
испания
нидерланды
в мире, израиль, испания, нидерланды, дима билан (виктор белан), европейский вещательный союз , евровидение
В мире, Израиль, Испания, Нидерланды, Дима Билан (Виктор Белан), Европейский вещательный союз , Евровидение
© Фото : EurovisionИллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Eurovision
Иллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) проведет в ноябре голосование по поводу возможного недопуска израильской гостелерадиокомпании Kan к вещанию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году, пишет газета Guardian со ссылкой на союз.
По данным газеты, Европейский вещательный союз направил в четверг письмо вещательным компаниям, участвующим в работе на конкурсе. Голосование пройдет онлайн на внеочередном заседании генеральной ассамблеи в начале ноября.
Лестница с вывеской конкурса песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Австрия призвала Европу не бойкотировать "Евровидение" из-за Израиля
20 сентября, 16:49
"Европейский вещательный союз подтвердил, что проведет онлайн-голосование в ноябре, по результатам которого израильская телекомпания Kan может быть исключена из конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - пишет Guardian со ссылкой на заявление союза.
Как уточняет издание, решение было принято после того, как несколько европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, пригрозили бойкотировать конкурс, если Израилю разрешат принять в нем участие.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love. Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года. За годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Палестинский политик призвал арабские страны бойкотировать Израиль
16 сентября, 18:52
 
В миреИзраильИспанияНидерландыДима Билан (Виктор Белан)Европейский вещательный союзЕвровидение
 
 
