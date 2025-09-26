Организатор "Евровидения" проголосует по недопуску вещателя Израиля
EBU проведет голосование по недопуску Kan из Израиля к участию в "Евровидении"
Иллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) проведет в ноябре голосование по поводу возможного недопуска израильской гостелерадиокомпании Kan к вещанию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году, пишет газета Guardian со ссылкой на союз.
По данным газеты, Европейский вещательный союз направил в четверг письмо вещательным компаниям, участвующим в работе на конкурсе. Голосование пройдет онлайн на внеочередном заседании генеральной ассамблеи в начале ноября.
"Европейский вещательный союз подтвердил, что проведет онлайн-голосование в ноябре, по результатам которого израильская телекомпания Kan может быть исключена из конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - пишет Guardian со ссылкой на заявление союза.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love. Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года. За годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
