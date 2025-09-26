В ЕС сообщили России о готовности НАТО сбивать самолеты, пишут СМИ
Bloomberg: дипломаты ЕС сообщили России о готовности сбивать самолеты
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты в частном порядке предупредили российских представителей, что страны НАТО готовы сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран-членов альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых со встречей.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было, а в Москве подобные обвинения не раз опровергали.
"На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готов реагировать на последующие нарушения его воздушного пространства в полную силу, в том числе сбивая российские самолеты", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников агентства, в ходе напряженной встречи в Москве послы Великобритании, Германии и Франции заявили о своей обеспокоенности по поводу якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.
"Великобритания готова стойко защищать свое воздушное пространство от любого вторжения", - заявил в комментарии Блумберг представитель британского правительства.
Кроме того, как передает агентство, европейские чиновники с настороженностью относятся ко всему, что может спровоцировать "эскалацию напряженности с Москвой" и пошатнуть их единство.
Телеканал CNN в четверг сообщил, что в НАТО нет единого мнения по поводу того, следует ли альянсу сбивать российские самолеты под предлогом нарушения воздушного пространства его стран, Германия и страны юга Европы со скепсисом относятся к подобному подходу.
Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.