В ЕС сообщили России о готовности НАТО сбивать самолеты, пишут СМИ
07:42 26.09.2025 (обновлено: 07:53 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/evrosoyuz-2044483854.html
В ЕС сообщили России о готовности НАТО сбивать самолеты, пишут СМИ
В ЕС сообщили России о готовности НАТО сбивать самолеты, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2025
В ЕС сообщили России о готовности НАТО сбивать самолеты, пишут СМИ
Европейские дипломаты в частном порядке предупредили российских представителей, что страны НАТО готовы сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:42:00+03:00
2025-09-26T07:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_cbea5b96ee752d5e8f8357d2f9ee1593.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты в частном порядке предупредили российских представителей, что страны НАТО готовы сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран-членов альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых со встречей. В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было, а в Москве подобные обвинения не раз опровергали. "На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готов реагировать на последующие нарушения его воздушного пространства в полную силу, в том числе сбивая российские самолеты", - говорится в материале агентства. По словам собеседников агентства, в ходе напряженной встречи в Москве послы Великобритании, Германии и Франции заявили о своей обеспокоенности по поводу якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31. "Великобритания готова стойко защищать свое воздушное пространство от любого вторжения", - заявил в комментарии Блумберг представитель британского правительства. Кроме того, как передает агентство, европейские чиновники с настороженностью относятся ко всему, что может спровоцировать "эскалацию напряженности с Москвой" и пошатнуть их единство. Телеканал CNN в четверг сообщил, что в НАТО нет единого мнения по поводу того, следует ли альянсу сбивать российские самолеты под предлогом нарушения воздушного пространства его стран, Германия и страны юга Европы со скепсисом относятся к подобному подходу. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает. Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_174:0:2227:1540_1920x0_80_0_0_ac052a16f36387a4a0adc9ab4f55af58.jpg
1920
1920
true
в мире, россия, москва, германия, марк рютте, дональд трамп, алексей мешков, нато, миг-31, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Германия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Алексей Мешков, НАТО, МиГ-31, Евросоюз
В ЕС сообщили России о готовности НАТО сбивать самолеты, пишут СМИ

Bloomberg: дипломаты ЕС сообщили России о готовности сбивать самолеты

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты в частном порядке предупредили российских представителей, что страны НАТО готовы сбивать самолеты РФ под предлогом нарушения ими воздушного пространства стран-членов альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых со встречей.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было, а в Москве подобные обвинения не раз опровергали.
"На этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готов реагировать на последующие нарушения его воздушного пространства в полную силу, в том числе сбивая российские самолеты", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников агентства, в ходе напряженной встречи в Москве послы Великобритании, Германии и Франции заявили о своей обеспокоенности по поводу якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.
"Великобритания готова стойко защищать свое воздушное пространство от любого вторжения", - заявил в комментарии Блумберг представитель британского правительства.
Кроме того, как передает агентство, европейские чиновники с настороженностью относятся ко всему, что может спровоцировать "эскалацию напряженности с Москвой" и пошатнуть их единство.
Телеканал CNN в четверг сообщил, что в НАТО нет единого мнения по поводу того, следует ли альянсу сбивать российские самолеты под предлогом нарушения воздушного пространства его стран, Германия и страны юга Европы со скепсисом относятся к подобному подходу.
Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
