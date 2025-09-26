https://ria.ru/20250926/evropa-2044713624.html
Пушков заявил, что Европа не хочет расставаться со статусом "нахлебника"
Пушков заявил, что Европа не хочет расставаться со статусом "нахлебника" - РИА Новости, 26.09.2025
Пушков заявил, что Европа не хочет расставаться со статусом "нахлебника"
Европейцы дали понять президенту США Дональду Трампу, что ЕС не может взять на себя "бремя украинской войны", они не хотят расставаться со статусом... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Европейцы дали понять президенту США Дональду Трампу, что ЕС не может взять на себя "бремя украинской войны", они не хотят расставаться со статусом "нахлебника", отметил сенатор Алексей Пушков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала президента США, заявив в комментарии Politico, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям. "А вот и ответ Трампу из Европы: Европа не может взять на себя "бремя украинской войны". Трамп должен понять: Европа не хочет расставаться со статусом "нахлебника", как ее назвал как-то вице-президент (США Джей Ди - ред.) Вэнс", - написал политик в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, задача Европы - не мытьем, так катаньем "втянуть Трампа в поддержку Украины". "А формула "давайте сами" их не устраивает. Нахлебником быть и дешевле, и удобнее", - заключил сенатор.
