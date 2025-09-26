https://ria.ru/20250926/evropa-2044692812.html

В США усомнились в умственных способностях лидеров ЕС

В США усомнились в умственных способностях лидеров ЕС - РИА Новости, 26.09.2025

В США усомнились в умственных способностях лидеров ЕС

Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает большие сомнения в связи с их попытками игнорировать позицию России в вопросе гарантий безопасности для... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T19:27:00+03:00

2025-09-26T19:27:00+03:00

2025-09-26T19:27:00+03:00

в мире

украина

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036256940_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_cd82f8c3bd1ca8c6d349f5d2f49c5d99.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает большие сомнения в связи с их попытками игнорировать позицию России в вопросе гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории."Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.На прошлой неделе Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называют подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044616860.html

https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, нато