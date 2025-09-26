Рейтинг@Mail.ru
В США усомнились в умственных способностях лидеров ЕС - РИА Новости, 26.09.2025
19:27 26.09.2025
В США усомнились в умственных способностях лидеров ЕС
в мире
украина
россия
нато
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает большие сомнения в связи с их попытками игнорировать позицию России в вопросе гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории."Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.На прошлой неделе Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называют подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
россия
в мире, украина, россия, нато
В мире, Украина, Россия, НАТО
© AP Photo / Alex BrandonМарк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает большие сомнения в связи с их попытками игнорировать позицию России в вопросе гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.
Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории.
"Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.
На прошлой неделе Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.
В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называют подстрекательством к продолжению боевых действий.
