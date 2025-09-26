https://ria.ru/20250926/evraev-2044690790.html

Агротехнологические классы открылись в школах Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Агротехнологические классы созданы в Ишненской школе Ростовского округа и Октябрьской школе Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Открыли два современных агротехнологических класса – в Ишненской школе Ростовского округа и Октябрьской школе Рыбинского округа. В Ростове Великом ребята будут углубленно изучать биотехнологии в пищевом производстве, а в Рыбинске – птицеводство", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, подготовку школьников к будущей работе в агропромышленном комплексе правительство области ведет по федеральному проекту "Кадры в АПК", который входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". На реализацию Ярославской области выделено 18 миллионов рублей федеральных средств. "Для ребят это не только углубленное изучение биологии и химии, но и практика на предприятиях, участие в конференциях, мастер-классах и экскурсиях. Такой подход поможет школьникам понять, что сельское хозяйство сегодня – это современное производство с новейшими технологиями и большими перспективами для карьеры", - подчеркнул Евраев. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов отметил, что сельское хозяйство сегодня – это высокие технологии, достойная заработная плата. "Такие вакансии крайне востребованы на рынке труда. Агроклассы являются важным элементом в подготовке будущих аграриев. Мы видим, как школьники с энтузиазмом погружаются в вопросы, связанные с развитием АПК", - сказал Тихонов. По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, агроклассы оборудованы новой мебелью, цифровыми микроскопами, современным лабораторным оборудованием, измерительными приборами и необходимыми демонстрационными материалами для проведения научных и проектных работ. "Мы провели очень серьезную работу по подготовке программ, которые будут осваивать ребята. Прежде всего это углубленное изучение биологии и химии. Обучение максимально ориентировано на потребности предприятий агрокомплекса. Это поможет подготовить кадры, которые будут востребованы нашими работодателями", - сказала Лобода. Региональный министр подчеркнула, что задача педагогов – показать и рассказать ребятам, что сельское хозяйство – это производство, в котором применяются современнейшие технологии и оборудование, "помочь почувствовать, что их умения, знания и навыки точно пригодятся на малой родине".

