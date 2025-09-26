https://ria.ru/20250926/erevan-2044527958.html

В Ереване проходит акция с требованием импичмента Пашиняна

В Ереване проходит акция с требованием импичмента Пашиняна

В Ереване проходит акция с требованием импичмента Пашиняна

26.09.2025
У здания парламента Армении проходит акция с требованием импичмента премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.

2025-09-26T12:01:00+03:00

2025-09-26T12:01:00+03:00

2025-09-26T12:42:00+03:00

ЕРЕВАН, 26 сен — РИА Новости. У здания парламента Армении проходит акция с требованием импичмента премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня там идут слушания по проекту заявления об отрешении Пашиняна от должности, который подготовила оппозиционная фракция "Честь имею".В документе отмечается, что правительство не только не выполнило обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых. В проекте заявления подчеркивается, что деятельность властей привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления, катастрофическим последствиям для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально-экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Армении и поставив под угрозу будущее страны.Фракция обвиняет Пашиняна в невыполнении стратегии нацбезопасности, капитуляции, потере Карабаха, неспособности освободить находящихся в Азербайджане под стражей военнопленных и лидеров карабахских армян, нарушении территориальной целостности страны, авантюрной внешней политике, односторонних уступках, срыве процесса международного признания геноцида армян, ухудшении отношений с союзниками и изоляции страны, откате от демократии и нарушении прав человека. Среди причин импичмента указаны также "расцвет коррупция и протекционизма", отсутствие отчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы карабахских переселенцев. Во фракции заявили о необходимости консолидации депутатов вокруг идеи импичмента. Отмечается, что следующими шагами после выражения Пашиняну недоверия должны быть формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать: стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности; восстановление верховенства закона; освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод; восстановление атмосферы общественной солидарности; организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов; поддержка международного авторитета Армении; защита страны от экономических потрясений; продвижение на международных площадках вопроса возвращения военнопленных и руководства карабахских армян. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" — входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.

